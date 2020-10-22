Московские власти опровергли данные о дефиците лекарств от коронавируса

Лекарства от COVID-19 имеются в достаточном количестве и предоставляются бесплатно по назначению врача, сообщили в московском департаменте здравоохранения.
Согласно данным ведомства, это касается как и государственных медорганизаций, так и аптечного склада департамента.
В учреждениях сформирован большой запас противовирусных, антибактериальных лекарственных препаратов, в том числе и антибиотиков, а также препаратов для антикоагулянтной и жаропонижающей терапии, — говорится в сообщении.
В число этих препаратов входят лекарства с такими международными непатентованными наименованиями, как: азитромицин, фавипиравир, гидросксихлорохин, риамиловир, амоксицилин + клавулановая кислота, левофлоксацин и другие.
Также в департаменте подчеркнули, что самолечение недопустимо, поэтому при возникновении симптомов коронавируса необходимо вызвать врача, который назначит обследование и бесплатно предоставит необходимые препараты.
Ранее терапевт Игорь Юркин в беседе с NEWS.ru сообщил, что во время терапии коронавируса с помощью соответствующих препаратов мужчине следует пользоваться барьерным контрацептивом — презервативом. Это связано с тем, что лекарство может косвенно повлиять на здоровье вероятного ребёнка.