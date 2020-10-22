Московские власти опровергли данные о дефиците лекарств от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b1b02198-1505-11eb-930f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лекарства от COVID-19 имеются в достаточном количестве и предоставляются бесплатно по назначению врача, сообщили в московском департаменте здравоохранения.

Согласно данным ведомства, это касается как и государственных медорганизаций, так и аптечного склада департамента.

В учреждениях сформирован большой запас противовирусных, антибактериальных лекарственных препаратов, в том числе и антибиотиков, а также препаратов для антикоагулянтной и жаропонижающей терапии, — говорится в сообщении.

В число этих препаратов входят лекарства с такими международными непатентованными наименованиями, как: азитромицин, фавипиравир, гидросксихлорохин, риамиловир, амоксицилин + клавулановая кислота, левофлоксацин и другие.

Также в департаменте подчеркнули, что самолечение недопустимо, поэтому при возникновении симптомов коронавируса необходимо вызвать врача, который назначит обследование и бесплатно предоставит необходимые препараты.

Ранее терапевт Игорь Юркин в беседе с NEWS.ru сообщил, что во время терапии коронавируса с помощью соответствующих препаратов мужчине следует пользоваться барьерным контрацептивом — презервативом. Это связано с тем, что лекарство может косвенно повлиять на здоровье вероятного ребёнка.