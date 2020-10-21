Московские власти назвали фейком сообщения о базе данных посетителей клубов

https://static.news.ru/photo/20f601e2-1382-11eb-8245-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Посетителей ночных клубов и иных развлекательных заведений Москвы не будут обязывать уходить на двухнедельный карантин при обнаружении коронавируса у кого-то из бывших в одном месте с ними людей.

Как рассказал ТАСС руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, сообщения в СМИ о формировании базы данных посетителей развлекательных заведений — это «фейк».

Посетители ночных и иных развлекательных заведений, которые разместили при входе QR-коды и участвуют в эксперименте по обеспечению идентификации своих гостей, не попадают в какую-либо специальную базу, их данные не передаются Роспотребнадзору, тем более их не обяжут соблюдать карантин, — заверил чиновник.

Немерюк подчеркнул, что собираемые увеселительными заведениями данные обезличены. При регистрации по QR-коду фиксируется только номер телефона. Единственная цель этой процедуры — предупредить человека о возможном контакте с инфицированным, никаких принудительных мер она не предполагает.

Как ранее писал NEWS.ru, система регистрации для входа в ночные заведения столицы заработала 19 октября в 12:00. При этом регистрировать номера телефонов по QR-коду или по СМС их посетителям и сотрудникам нужно будет в любое время суток, а не только ночью. К моменту начала работы системы QR-коды получили чуть менее тысячи заведений. По словам главы департамента торговли и услуг, получение кодов является добровольным шагом и власти не принуждали предпринимателей к этому.