https://static.news.ru/photo/9b7f911e-2876-11ea-99ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС по РХ

Спасатели, чей профессиональный праздник отмечается 27 декабря, рассказали, что в последнее время им всё чаще приходится вызжать на помощь четвероногим пострадавшим.

В МЧС сообщили, что чаще всего попадают в беду кошки, они застревают в радиаторах, не могут слезть с деревьев. Собаки чаще куда-то проваливаются: в выгребные ямы или коллекторы. Оказаться под развалами дома рискуют все животные.

Однажды кота пришлось вытаскивать из двигателя автомобиля. Причём хозяйка проехала с ним полгорода и когда услышала писк, мысленно попрощалась с любимцем. Однако сотрудникам МЧС удалось достать кота практически невредимым, он только сломал коготь, вспоминает бывший спасатель Денис Ефремов.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу NEWS.ru не смогли сказать, сколько животных удаётся спасти ежедневно, но отметили, что руководство ведомства на всех уровнях поддерживает помощь животным и не ругает сотрудников, если они выезжают на помощь четвероногим, если только это происходит не в ущерб людям.

Как писал NEWS.ru ранее, интернет-пользователи всего мира репостят «вирусное» видео с немецкой овчаркой, которая сопровождала машину пожарной бригады к горящему дому своих хозяев. Таким образом собака показала, куда именно нужно ехать, в незнакомой местности без каких-либо указателей. Кадры с верным псом, который ведёт за собой спасателей, восхитили людей.