https://static.news.ru/photo/9d493b4c-1cb6-11ea-ab75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Число мужчин, обратившихся за два года в Московскую службу психологической помощи населению, выросло на 2%. Чаще всего за консультацией к специалистам приходят люди в возрасте от 35 до 55 лет.

Однако большая часть запросов всё равно делается женщинами — около 75%.

Мужчины более склонны до последнего сдерживать свои эмоции, не транслировать их, однако за последние несколько лет количество запрашиваемых услуг от мужчин увеличилось на 2% с начала 2018 года. Это радует, ведь решить самостоятельно многие из своих проблем в одиночку намного сложнее, — передаёт слова директора службы Ольги Тенн АГН «Москва».

Кроме того, она отметила, что в последнее время для москвичей помощь семейных психологов стала считаться естественным способом решения проблем.

Как ранее писал NEWS.ru, сильнее всего в помощи психологов нуждаются жители Москвы и Санкт-Петербурга. К такому выводу пришли эксперты «Авито», проанализировав запросы пользователей сайта.