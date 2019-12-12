Число мужчин, обратившихся за два года в Московскую службу психологической помощи населению, выросло на 2%. Чаще всего за консультацией к специалистам приходят люди в возрасте от 35 до 55 лет.
Однако большая часть запросов всё равно делается женщинами — около 75%.
Мужчины более склонны до последнего сдерживать свои эмоции, не транслировать их, однако за последние несколько лет количество запрашиваемых услуг от мужчин увеличилось на 2% с начала 2018 года. Это радует, ведь решить самостоятельно многие из своих проблем в одиночку намного сложнее, — передаёт слова директора службы Ольги Тенн АГН «Москва».
Кроме того, она отметила, что в последнее время для москвичей помощь семейных психологов стала считаться естественным способом решения проблем.
Как ранее писал NEWS.ru, сильнее всего в помощи психологов нуждаются жители Москвы и Санкт-Петербурга. К такому выводу пришли эксперты «Авито», проанализировав запросы пользователей сайта.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен