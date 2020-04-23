Московские дороги стали свободнее почти в два раза

Департамент транспорта Москвы сообщил о загруженности дорог города. Автомобилей, передвигающихся по столице 23 апреля, на 82% меньше, чем в этот же день в 2020 году.
При этом машин стало на пять тысяч больше, чем неделю назад,
Число вызовов такси по сравнению с прошлым годом сократилось на 59%, пассажиров в метро стало на 84% меньше, в наземном транспорте — на 83% меньше, в пригородных электричках — на 69% меньше.
Ранее в полиции призвали жителей столичного региона не доверять мошенникам, которые предлагают за деньги приобрести QR-пропуска для передвижения на транспорте. Как писал NEWS.ru, в социальных сетях появляются публикации о продаже пропусков за 1,5 тысячи рублей. Однако все подобные сервисы нелегальны и контакты с ними грозят потерей денег и персональных данных.
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