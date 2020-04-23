Московские дороги стали свободнее почти в два раза

https://static.news.ru/photo/e2017688-856f-11ea-9ae4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент транспорта Москвы сообщил о загруженности дорог города. Автомобилей, передвигающихся по столице 23 апреля, на 82% меньше, чем в этот же день в 2020 году.

При этом машин стало на пять тысяч больше, чем неделю назад, говорится на сайте мэрии.

Число вызовов такси по сравнению с прошлым годом сократилось на 59%, пассажиров в метро стало на 84% меньше, в наземном транспорте — на 83% меньше, в пригородных электричках — на 69% меньше.

Ранее в полиции призвали жителей столичного региона не доверять мошенникам, которые предлагают за деньги приобрести QR-пропуска для передвижения на транспорте. Как писал NEWS.ru, в социальных сетях появляются публикации о продаже пропусков за 1,5 тысячи рублей. Однако все подобные сервисы нелегальны и контакты с ними грозят потерей денег и персональных данных.