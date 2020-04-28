Общество

Московская полиция опровергла заявление о необходимом количестве протоколов

19:05, 28 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Москвы опровергла заявления о «палочной системе» протоколов за нарушения самоизоляции. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Размещенная в сети Интернет информация о требуемом количестве составленных протоколов за нарушение режима самоизоляции не соответствует действительности, — цитирует сообщение ТАСС.

Помимо этого, в ГУ МВД призвали журналистов и других сотрудников СМИ тщательно проверять информацию о деятельности правоохранительных органов. Также в полиции заявили о необходимости пользоваться материалами пресс-служб органов государственной власти.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве на передвижении без пропусков попались около 5% водителей.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях