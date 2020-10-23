Москалькова призвала чётко указать причины для применения оружия полицией

Россия, где количество заболевших коронавирусом достигло 1% населения, является далеко не лидером по сравнению с другими странами, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, в США, например, коронавирусом инфицировано 2,6% населения, во Франции — 1,5%, Великобритании — 1,2%. И лишь в Германии — 0,5%. Таким образом, Россия с 1% заболевших далеко...