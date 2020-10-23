Москалькова призвала чётко указать причины для применения оружия полицией

Нужно более конкретно указать в законе причины для применения оружия полицейскими, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя поправки в закон «О полиции» на круглом столе в Госдуме РФ.
В части 2 статьи 24 предлагается в качестве такого основания рассматривать не только попытки прикоснуться к его огнестрельному оружию, но и совершение иных действий, дающих основания расценивать эти действия как угрозу нападения на сотрудника полиции, — сказала Москалькова в видеотрансляции, которую 23 октября 2020 года опубликовал парламент на YouTube.
По её словам, власти не просчитали полностью социальные последствия расширения полномочий силовиков. В мае 2020 года кабмин России внёс в ГД РФ проект закона, расширяющего полномочия стражей порядка. Документ, например, подразумевает право вскрыть автомобиль и оцепить жилые строения.