Москалькова посетила в СИЗО Сафронова, Мистрюкова и Фургала

https://static.news.ru/photo/5de3bc10-cadb-11ea-8e5a-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 20 июля 2020 года посетила в СИЗО «Лефортово» бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, бизнесмена Николая Мистрюкова и журналиста Ивана Сафронова.

Российский омбудсмен пояснила, что визит связан с обращениями по поводу содержания заключённых.

В связи с обращениями в мой адрес посетила содержащихся в СИЗО 2 ФСИН России Мистрюкова, Фургала, Сафронова. Проверила соблюдение порядка и условий содержания под стражей, оказания им медицинской помощи, — привели слова Татьяны Москальковой в ТАСС.

Она добавила, что заключённые не высказали жалоб по поводу содержания, отметили доброжелательное к ним отношение, профессиональную медицинскую помощь и хорошее питание.

Татьяна Москалькова также пояснила, что вопросы, которые были ей заданы во время визита, она направила в администрацию СИЗО и руководителям следственных органов. По некоторым из вопросов омбудсмен дала разъяснения.

Как писал NEWS.ru ранее, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал о содержании в СИЗО губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По его словам, сотрудники СИЗО относятся к бывшему губернатору с уважением, никакого давления на заключённого не оказывается.