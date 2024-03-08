Мошенники «развели» звезду «Возвращения Мухтара» на сотни тысяч рублей «Известия»: мошенники украли у актера Воеводина 250 тысяч рублей

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Александр Воеводин

«Известия» пишут, что мошенники убедили актера Александра Воеводина, известного по роли полицейского в сериале «Возвращение Мухтара», отдать им 250 тысяч рублей. По информации издания, 73-летнему артисту позвонили и сообщили, что его банковские счета находятся в опасности и необходимо спасти сбережения.

Как пишет издание, Воеводину позвонил мужчина, который представился оператором сотовой связи и призвал как можно скорее сменить SIM-карту. Он также выяснил у Воеводина информацию о его счетах и установил ему приложение якобы оператора. После этого с артистом связалась «сотрудница правоохранительных органов» и заявила, что он стал жертвой аферистов.

По информации издания, Воеводин позвонил в банк, где ему сообщили о списании 250 тысяч рублей и проведении еще нескольких несанкционированных транзакций, при этом доступ к его счетам заблокировали. В настоящее время полицейские начали проверку по факту случившегося.

Ранее мошенники взломали Telegram-аккаунт актрисы Валерии Ланской и попытались обмануть ее партнеров по работе с помощью голосовых сообщений, которые были сгенерированы искусственным интеллектом. Аферисты просили у знакомых актрисы от 30 тысяч до 70 тысяч рублей. Среди потенциальных жертв мог оказаться олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, но он вовремя передумал переводить деньги.