Мошенники начали вербовать россиян для обналичивания денег ВТБ: мошенники начали вербовать россиян для обналичивания денег

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Мошенники стали привлекать к своей деятельности простых граждан для незаконного обналичивания украденных средств, заявил РБК начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин. По его словам, аферисты убеждают людей обналичивать средства со своих счетов и передавать им. При этом сами дропперы (люди, занимающиеся обналичиванием средств) считают, что они помогают вернуть незаконно приобретенные мошенниками средства.

Мошенники придумывают все более изощренные схемы, и количество атак на клиентов продолжает оставаться достаточно высоким. Мы выявили новый способ вовлечения россиян в схемы по выводу средств на счета злоумышленников. Злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление о реальной деятельности по борьбе с преступниками, — рассказал Ревякин.

По его словам, обычно дропперов вербуют среди взрослых и пожилых людей, которые уже пострадали от рук мошенников. Им предлагают официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая при этом регулярную заработную плату. Если человек соглашается, ему на счет начинают переводить похищенные деньги под видом спасенных. Сам дроппер впоследствии должен обналичивать их и отдавать «работодателю», получая с суммы процент.

Представители банка МКБ подтвердили, что такая схема у мошенников и вправду существует, однако клиенты кредитной организации пока не обращались с подобными ситуациями.

Ранее психолог Елена Овчаренко заявила, что появляющийся во время разговора с мошенниками страх и стресс способны заставить человека довериться мошеннику. Специалист рассказала, что адреналин заставляет вестись на уловки злоумышленников и действовать, чтобы решить проблему, поэтому люди часто переводят деньги им и подписывают документы.