Мошенники начали пользоваться новыми уловками, связанными с коронавирусом

Мошенники в России стали пользоваться новыми уловками, которые связаны с коронавирусной инфекцией. Об этом предупредили сотрудники Роспотребнадзора.
По обнародованной информации, злоумышленники стали продавать фены, «убивающие» коронавирус в квартире. Домушники, в свою очередь, предлагают устроить тестирование на дому и фишинг с приглашением на видеоконференцию.
Как рассказали в ведомстве, новых противозаконные схемы разделили на несколько групп, а именно: продажа несуществующих товаров, услуг или льгот, уловки, связанные с ограничением передвижения, обещания помочь с пособиями и долгами, ложные предложения о работе.
Также в Сети появились сайты с ложной информацией о правилах режима самоизоляции и не только. На нескольких порталах гражданам предлагают ввести данные кредитной карты, чтобы узнать, на какое расстояние им можно отходить от дома. Кроме того, россиянам стали приходить фейковые сообщения о штрафах за нарушение карантина.
Ещё мошенники могут звонить и сообщать, что у человека зафиксирован контакт с подтверждённым носителем вируса. Ему будут предлагать сделать платный анализ на дому,
Как ранее передавал NEWS.ru, сотрудники Московского уголовного розыска (МУР) задержали мошенников, продававших поддельные цифровые пропуска для передвижения по столице и другим крупным городам.
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