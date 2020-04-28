Мошенники начали пользоваться новыми уловками, связанными с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b44bb17e-8928-11ea-b925-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мошенники в России стали пользоваться новыми уловками, которые связаны с коронавирусной инфекцией. Об этом предупредили сотрудники Роспотребнадзора.

По обнародованной информации, злоумышленники стали продавать фены, «убивающие» коронавирус в квартире. Домушники, в свою очередь, предлагают устроить тестирование на дому и фишинг с приглашением на видеоконференцию.

Как рассказали в ведомстве, новых противозаконные схемы разделили на несколько групп, а именно: продажа несуществующих товаров, услуг или льгот, уловки, связанные с ограничением передвижения, обещания помочь с пособиями и долгами, ложные предложения о работе.

Также в Сети появились сайты с ложной информацией о правилах режима самоизоляции и не только. На нескольких порталах гражданам предлагают ввести данные кредитной карты, чтобы узнать, на какое расстояние им можно отходить от дома. Кроме того, россиянам стали приходить фейковые сообщения о штрафах за нарушение карантина.

Ещё мошенники могут звонить и сообщать, что у человека зафиксирован контакт с подтверждённым носителем вируса. Ему будут предлагать сделать платный анализ на дому, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как ранее передавал NEWS.ru, сотрудники Московского уголовного розыска (МУР) задержали мошенников, продававших поддельные цифровые пропуска для передвижения по столице и другим крупным городам.