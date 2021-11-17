100 тысяч в пустоту: как «чёрные юристы» обманывают россиян

Герой романов Ильфа и Петрова знал четыреста сравнительно честных способов отъёма денег у населения, и все его махинации были почти законными. Множество организаций в России действуют по похожему принципу. Например, «чёрные юристы» пользуются правовым нигилизмом граждан, выманивая у них большие суммы денег. В Сибири более десятка клиентов одной из компаний создали инициативную группу. Они собираются подать в суд на организацию, которая, по их словам, брала деньги за сделки, которые не совершала. NEWS.ru нашёл множество похожих случаев по всей России. Но привлечь к ответственности недобросовестных юристов бывает крайне сложно.

Деньги на лекарства ушли в никуда

Жительницу Новосибирска Капиталину Карабешкину выбрали старшей по дому, но вскоре лишили этой должности. Женщина начала искать грамотного юриста, чтобы оспорить это решение — несправедливое, как она считает. Ей посоветовали обратиться в одну из местных юридических фирм — ООО «Гарант». Специалист компании выслушал пенсионерку и заверил: через две недели проблема решится. За услуги попросили 32 тысячи рублей. Женщина очень хотела восстановить справедливость, поэтому взяла часть денег, накопленных на лекарства. Прошло 14 дней, никакого ответа от юристов не последовало. Женщина выяснила, что свои обязательства они не исполнили. Не было отправлено исковое заявление в суд, про Карабешкину как будто забыли. Пенсионерка отправилась в компанию, потребовала расторжения договора и возврата денег. На что сотрудники фирмы ответили, что нашли опытного представителя. Он решит её вопрос в кратчайшие сроки. Но для этого ей нужно заключить договор представительства на сумму 65 тысяч. Обещали выплатить взыскание, плюс штрафы и неустойки.

Нужная сумма поступила на счёт компании. Шли недели, но дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. Женщина нашла независимого юриста. С его помощью она собралась подать на организацию в суд. Также Карабешкина возглавила инициативную группу недовольных клиентов «Гаранта».

Компания, о которой идёт речь, как и другие подобные организации, пользуется правовым нигилизмом и доверчивостью граждан, сообщил в беседе с NEWS.ru Андрей (имя изменено по просьбе собеседника), юрист, ранее сотрудничавший с этой организацией. По его словам, человек приходит с проблемой, представители фирмы обещают её решить. Они берут даже безнадёжные случаи, когда с точки зрения действующего законодательства помочь невозможно. Потенциальной жертве объясняют, что есть хорошие перспективы вернуть деньги с внушительной компенсацией. Людей убеждают, что даже если услуга оказана не будет, потраченные средства им компенсируют. На деле же почти никому из клиентов этой организации деньги вернуть не удалось, рассказывает собеседник NEWS.ru.

По его словам, за большие деньги (средняя стоимость первого договора 30–40 тысяч рублей) составляются обращения в государственные органы или коммерческие предприятия. Причём составлены они, как правило, безграмотно: берутся готовые шаблоны, меняют адресатов и даты. Как показывает опыт многих потерпевших, до адресата документы часто не доходят. Когда становится понятно, что дело никуда не двигается, представители компании предлагают составить обращение в суд. За услуги просят ещё большие суммы, от 50 тысяч рублей и выше. При этом компания юридическую ответственность с себя снимает, говорит Андрей.

Непосредственно компания ничего не делает. Их работа — это юристы первичного приёма, которые заключают договоры. Остальную работу делает представитель. То есть это третьи лица, с которыми есть просто устное соглашение. В рамках которого представитель получает 20% от суммы договора. Юристы первичного приёма — 10%, — сообщает собеседник NEWS.ru.

По словам Андрея, ни одного случая законченной помощи за время его сотрудничества с компанией не было — юристы, работающие в организации, некомпетентны. Основная цель, поставленная на поток, — это заработать деньги на доверчивых гражданах.

Слова коллеги подтверждает юрист Татьяна, которая также сотрудничала с компанией. Полноценно оказывать помощь клиентам специалист, работающий на такую компанию, при всём желании не может. Вся система заточена так, чтобы не дать юристам нормально выполнять свои обязанности. Руководство абсолютно не заинтересовано в эффективности сделок, наоборот, старается максимально затянуть процесс, говорит она.

Я такого нигде не видела. Вечером мне дают клиентов, а утром рано уже суд. Идёшь неподготовленной, половины нужных документов нет. Иногда в процессе выясняется, что в суд вообще не надо было идти, всё можно решить в досудебном порядке, — сообщила собеседница NEWS.ru.

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Ошиблась дверью и потеряла деньги

Другая жительница сибирского мегаполиса Наталья Харченко обратилась в «Гарант», чтобы оспорить действия работодателя. Пока женщина была на больничном, её отправили в отпуск. Никаких соответствующих документов она не подписывала. Сибирячка нашла в Интернете адрес трудовой инспекции: улица Фрунзе, дом 5. Это была ошибка, на самом деле госорганизация располагается совсем в другом месте. Однако в этом же здании находилась фирма «Гарант». Наталья обратилась туда в полной уверенности, что разговаривает с представителями государственного контролирующего органа. Её не смутило, что за составление жалобы работодателю там попросили 35 тысяч рублей (трудовая инспекция оказывает такие услуги бесплатно). Юрист объяснила, что с работодателем возможно решить вопрос полюбовно, без обращения в суд. Девушка говорила так убедительно, что клиентка выложила последние деньги.

Шли недели. Ни ответа, ни привета. Мне сообщили, что всё дело в работодателе. Он игнорирует обращения юристов, — сообщила собеседница NEWS.ru.

По её словам, сотрудники «Гаранта» предложили женщине подавать на организацию в суд. Чтобы составить обращение, требовалось ещё 75 тыс. рублей. Таких денег у неё не было, пришлось брать кредит. Деньги у банка занял муж женщины. Получив средства, сотрудники фирмы не поспешили браться за работу, говорит она. Дело Натальи переходило от одного представителя фирмы к другому. Всего их сменилось пять. В итоге прошли сроки давности, на этом основании суд отказал в удовлетворении исковых требований. Женщина осталась ни с чем.

По данным единого реестра юридических лиц, ООО «Гарант» зарегистрировано в городе Кемерово в марте 2020 года. Уставной капитал компании — 10 тыс. рублей, учредителем является Владлен Уросов, а гендиректором Анастасия Таратута. Хотя предприятие имеет статус действующего, из справочника 2 Гис фирма удалена.

Сотрудники «Гаранта» в разговоре с NEWS.ru сообщили, что работают в прежнем режиме, но по предварительной записи. Наличие судебных исков и недовольных клиентов они отрицают.

Вы позвонили просто куда-то не туда. Вы что-то путаете. Мы — федеральный центр правовой помощи. По всем направлениям. Все, кто решить вопросы не могут, все идут к нам. Мы решаем все проблемы. У нас всё нормально, всё хорошо, — ответила сотрудница центра (запись разговора есть в распоряжении NEWS.ru).

В заключение беседы сотрудник посоветовала обращаться в фирму: «чем раньше, тем лучше». При этом сутью вопроса она не поинтересовалась. Гендиректор Анастасия Таратута на звонок NEWS.ru не ответила.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Почему их не удаётся наказать

Похожее происходит по всей России. В прошлом году на сайте уполномоченного по правам человека в городе Санкт-Петербурге появилось сообщение о большом количестве пострадавших от деятельности недобросовестных юристов. Мошенники работают по однотипной схеме. Сначала предлагают бесплатную юридическую консультацию. На ней потенциальной жертве объясняют, что есть хорошие перспективы решить проблему. Некоторые соглашаются на сотрудничество. Тогда им предлагают заключить договор на оказание юридических услуг. Разумеется, уже не бесплатно.

Деятельности таких организаций способствует отсутствие государственного контроля и саморегулирования отрасли юридических услуг, сообщил уполномоченный. В действующем российском законодательстве не сформулировано понятие и критерии квалифицированной юридической помощи, что затрудняет оценку качества данной услуги.

Наталье из Москвы отправили посылку из-за границы. Сперва таможня прислала счёт на оплату пошлины, потом стали требовать ещё деньги, за сертификат драг-фри. Девушка обратилась в одну из юридических фирм. Юрист предложил написать заявление в полицию по месту жительства, таможню Москвы и Франкфурта (откуда пришёл груз), взял деньги. Ведомства отказались предоставлять информацию. Представитель фирмы посоветовал девушке написать обращение в международную таможню РФ и Германии и МВД на Петровке. С его помощью, разумеется, и за дополнительную плату. После их отказов предложил написать в посольство США (отправитель гражданин Америки) и Интерпол. Каждый раз брал деньги. Но почему-то ни одно обращение не имело положительного ответа. Наталья стала подозревать, что составлены документы были неправильно.

Наконец сказал, что надо писать в ФСБ. Я сказала, что деньги кончились, и ему стало неинтересно со мной общаться. Сказал, что больше ничего поделать не сможет и перестал брать трубку, — сообщила Наталья NEWS.ru.

Ещё в более печальную историю попал Сергей из Краснодара. Мужчину обвинили в нападении на соседа. Хотя по словам собеседника NEWS.ru, тот первым начал драку. Сергей искал адвоката и обратился в одну из фирм. За услуги защитник попросил 80 тысяч рублей. Получив деньги, он не предпринял ничего. Когда мужчина потребовал деньги назад, юристы фирмы заявили, что выполнили все обязательства по договору. А дальнейшее сотрудничество требует новых вложений. Когда мужчина попытался устроить и фирме скандал, пригрозили заявлением в правоохранительные органы. Сергей подумал, что проблем с законом ему и так хватает, и отступил.

Организации, которые оказывают сомнительные услуги юридического профиля, обычно это фирмы-однодневки, сообщил в разговоре с NEWS.ru юрист Вадим Харченко. То есть объединяется группа людей, снимает красивый офис с оргтехникой и изысканной мебелью. Бюджет вкладывается в рекламу, и клиенты идут. Люди, которые там работают, обладают навыками хороших маркетологов прежде всего. Они умеют красиво рассказывать о преимуществах компании.

Люди, далёкие от юриспруденции, не вдаваясь в подробности, им верят. Они доверяют и платят большие деньги, через какое-то время фирма либо закрывается, либо обещания сотрудников остаются невыполненными. Дела не доводят до конца или даже не начинают. Вадим Харченко юрист юрист

Никто не мешает таким организациям назначать любые цены. На законодательном уровне прайс на юридические услуги никак не закреплён и не регулирован, отметил юрист. За одну и ту же операцию можно взять как 3, так и 30 тысяч рублей. При этом сотрудники таких фирм как юристы, по словам Харченко, бывают «абсолютно бестолковыми». Разбираются они в законе на уровне обывателя и того хуже.

Вадим Харченко дал несколько советов, как избежать встречи с «чёрными юристами». Перед обращением в фирму нужно изучить в Сети отзывы о ней и конкретном специалисте, который будет оказывать помощь. Не нужно стесняться просить у сотрудника документы, подтверждающие наличие высшего юридического образования, если это адвокат — адвокатского удостоверения. От компании нужно требовать заключение официального договора, где будут прописаны все условия и объём работы, которую сотрудник обязуется выполнить. После оплаты обязательно должны выдать чек. Даже если человека обманули, справедливость можно восстановить, уверен Харченко.

Если есть доказательства, что денежные средств были переведены, а услуга не была оказана, то вы вправе общаться с исковым заявлением в суд о защите прав потребителей, — сообщил эксперт.

Суды встают на сторону клиентов и растрогают подобного рода договоры, сообщил юрист. Отданные денежные средства при этом взыскиваются с юридических лиц. Но, к сожалению, не все потребители знают свои права, кто-то всегда остаётся в роли жертвы.