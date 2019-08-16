https://static.news.ru/photo/7634b4cc-c064-11e9-9397-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Компенсации с организаторов митинга за честные выборы 27 июля были затребованы из-за несанкционированного перекрытия дороги, заявили в Мосгортрансе. Там отметили, что любят всех пассажиров и делают всё возможное для их удобства.

Без судебного разбирательства ответственность будет на водителях и их начальстве, сообщается в Twitter перевозчика.

Есть практика возмещения убытков. Если кто-то припарковался на путях, серьёзно задержал трамваи — будет иск. С виновников ДТП добиваемся компенсаций, — добавили представители Мосгортранса.

Чтобы было понятно. Если не подавать иски из-за сбоев движения, отвечать будут водители (и их руководители) все невыполненные рейсы фиксируются, по всем идёт разбор. — Мосгортранс (@mosgortrans_ru) August 16, 2019

Мы транспортная компания. Крупнейшая в стране и Европе. Любим () всех наших пассажиров. Делаем всё, чтобы вам было быстро и удобно.



ДА. МЫ. ДЕЛАЕМ. — Мосгортранс (@mosgortrans_ru) August 16, 2019

Ранее News.ru писал, что иски на возмещение ущерба подали несколько организаций к организаторам несанкционированных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Свои требования предприятия оценили в 13 млн рублей.

Ответчиками значатся Алексей Навальный, Иван Жданов, Любовь Соболь, Илья Яшин, Владимир Милов и Юлия Галямина. Два иска поданы в Коптевский районный суд, ещё один — в Тушинский.