https://static.news.ru/photo/4a2e5712-e5ac-11e9-a30a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Несколько судей Солнцевского районного суда Москвы в сентябре были отправлены в отставку. Это осуществили по представлению главы Мосгорсуда Ольги Егоровой.

Как пишет « Коммерсант », это произошло после проверки, в ходе которой были обнаружены грубые нарушения в их работе. Своих постов лишились судьи Анна Егорова, Андрей Куропов и Татьяна Кислякова, а председатель Солнцевского райсуда Сергей Потапенко был понижен в должности.

Издание утверждает, что Егорова с Куроповым и Кисляковой рассматривали дело диспетчеров аэропорта Внуково, которые проходят фигурантами по расследованию гибели в 2014 году президента французской Total Кристофа де Мардери.

В октябре 2014 года частный самолёт авиакомпании «Юниджет» при взлёте врезался в снегоуборочную машину. В салоне воздушного судна находились глава компании Total и три члена экипажа. Все они погибли.

Как ранее писал News.ru, начальник УФСБ по Москве и Подмосковью Алексей Дорофеев сообщил прокурору области Сергею Забатурину о возможной причастности столичных судей и представителей руководства Мосгорсуда к рейдерским захватам.