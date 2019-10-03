Несколько судей Солнцевского районного суда Москвы в сентябре были отправлены в отставку. Это осуществили по представлению главы Мосгорсуда Ольги Егоровой.
Как пишет «
Издание утверждает, что Егорова с Куроповым и Кисляковой рассматривали дело диспетчеров аэропорта Внуково, которые проходят фигурантами по расследованию гибели в 2014 году президента французской Total Кристофа де Мардери.
В октябре 2014 года частный самолёт авиакомпании «Юниджет» при взлёте врезался в снегоуборочную машину. В салоне воздушного судна находились глава компании Total и три члена экипажа. Все они погибли.
Как ранее писал News.ru, начальник УФСБ по Москве и Подмосковью Алексей Дорофеев сообщил прокурору области Сергею Забатурину о возможной причастности столичных судей и представителей руководства Мосгорсуда к рейдерским захватам.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен