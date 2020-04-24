Мордовский чиновник ФСИН воровал сделанные в колонии шахматы

https://static.news.ru/photo/42b599fa-8642-11ea-844a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Следователи возбудили уголовное дело против замглавы УФСИН Мордовии. Его подозревают в коррупции, а также в хищении шахмат и нард, сделанных в колонии.

По данным СК, обвиняемый обманул должностных лиц из числа руководителей исправительного учреждения. После этого он похитил продукцию, сделанную заключёнными. Причинённый ущерб превысил 200 тысяч.

Также он угрожал дисциплинарными мерами руководителям другой колонии и потребовал у них взятку в размере 60 тысяч рублей в виде пиломатериалов, металлических изделий и деревянных конструкций, передаёт РИА Новости.

В настоящее время против предполагаемого преступника возбуждено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал, что следователи Санкт-Петербурга задержали бывшего менеджера одного из банков. Мужчину подозревают в хищении больше 30 млн рублей со счёта клиента.

По данным ведомства, 28-летний предполагаемый преступник управлял активами 84-летнего клиента с 2015 по 2020 год. Он злоупотребил доверием пенсионера и вывел деньги с его личного счёта.