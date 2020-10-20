Монеточка приобрела дом в Сочи за 18 млн рублей

https://static.news.ru/photo/a5e68f7a-12d3-11eb-8914-fa163e074e61_660.jpg Монеточка (Елизавета Гырдымова) Фото: monetochkaliska/instagram.com

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) купила дом в Красной Поляне за 18 млн рублей.

По словам певицы, Сочи для неё является местом силы и уединённости. Дом был выкуплен полгода назад.

Я часто приезжала сюда с синтезатором, что-то писать. Местами здесь плохо работает Интернет, и мне это тоже очень нравится, — рассказала Монеточка в интервью на YouTube-канале «ВДудь».

Ранее NEWS.ru писал, что теннисистка Мария Шарапова купила ранчо в населённом пункте Саммерленд, Калифорния, за $8,6 млн.

Площадь ранчо превышает два гектара — на этой территории находятся три здания и студия. При этом главное здание выполнено по индивидуальному заказу.