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Монеточка приобрела дом в Сочи за 18 млн рублей

15:28, 20 октября 2020
Монеточка (Елизавета Гырдымова) Монеточка (Елизавета Гырдымова) Фото: monetochkaliska/instagram.com

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) купила дом в Красной Поляне за 18 млн рублей.

По словам певицы, Сочи для неё является местом силы и уединённости. Дом был выкуплен полгода назад.

Я часто приезжала сюда с синтезатором, что-то писать. Местами здесь плохо работает Интернет, и мне это тоже очень нравится, — рассказала Монеточка в интервью на YouTube-канале «ВДудь».

Ранее NEWS.ru писал, что теннисистка Мария Шарапова купила ранчо в населённом пункте Саммерленд, Калифорния, за $8,6 млн.

Площадь ранчо превышает два гектара — на этой территории находятся три здания и студия. При этом главное здание выполнено по индивидуальному заказу.

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