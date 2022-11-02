Монетизировать таланты: психолог поддержала идею трудоустройства подростков Психолог Бирарова: трудоустройство позитивно стимулирует взрослую часть подростков

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Для подростков очень важна возможность не только устроить свой досуг, но и трудоустроиться на работу, чтобы монетизировать свои таланты и возможности, рассказала «360» семейный и детский психолог Наиля Бирарова. Она отметила, что для подростка трудоустройство будет позитивной стимуляцией его взрослой части: он будет понимать, что он ответственный, что он принимает решения, становится самодостаточным, где-то независимым и свободным от давления извне. Однако, по её словам, важно следить за тем, чтобы работа не стала для ребёнка травматичным опытом как в физическом, так и в психологическом плане.

Она также добавила, что это будет очень стимулировать творческую составляющую, поскольку для ребенка крайне важно признание не столько в семье, сколько в социуме. Для несовершеннолетних, по мнению психолога, подойдут те виды деятельности, где необходимо работать руками, а также творческие задачи, например ведение социальных сетей.

Если у кого-то есть способности к художеству или спорту, это тоже можно приобщить, и дать возможность зарабатывать деньги, помогать родителям. Плюс это стимуляция мозгового аппарата, то есть функции головного мозга будут активированы, они смогут менять мышление и улучшать нейронный контур головного мозга, — пояснила Бирарова.

Совмещение работы и учёбы не должно вызвать у подростка серьёзных сложностей, напомнила специалист. Она рекомендовала родителям обращать внимание на индивидуальные особенности ребёнка, подчеркивая, что очень многое может зависеть от его темперамента.

Один может быть холерик или сангвиник, для него важна активная деятельность и постоянная какая-то работа, в том числе мозговой штурм, а для другого важно чуть-чуть поработать, чуть-чуть отдохнуть, — заключила Бирарова.

Комитет Госдумы РФ по молодежной политике ранее предложил федеральную программу содействия занятости подростков. Авторы предлагают стимулировать работодателей материально, чтобы те охотнее нанимали несовершеннолетних, объяснили в департаменте занятости и трудовой миграции Министерства труда и социальной защиты.

31 октября врач Олег Абакумов рассказал о том, что статистика от ВЦИОМа свидетельствует, что 20% родителей воспитывают детей, применяя физические наказания. Так, 13% используют «шлепки и подзатыльники», а 7% бьют детей ремнем. Такое «воспитание» очень вредно, а подобные наказания в раннем возрасте делают агрессивными самих детей, формируют у них низкую самооценку и нарушение адекватных отношений со взрослыми.