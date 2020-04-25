Монастырь в Нижегородской области закрыли на карантин

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что регионы введут пропуска для поездок на дачу, если эпидемиологическая ситуация не улучшится.

По словам Онищенко, пропуска могут появиться накануне майских праздников. Бывший главный санитарный врач раскритиковал идеи членов президентского Совета по правам человека (СПЧ), которые, наоборот, призвали облегчить посещение дач и разрешить...