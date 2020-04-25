Общество

Монастырь в Нижегородской области закрыли на карантин

20:18, 25 апреля 2020 122
Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Нижегородская епархия сообщила о закрытии Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Причиной стала опасность распространения коронавируса.

Таким образом РПЦ выполнила предписание главного государственного санитарного врача Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталии Кучеренко, сообщается на сайте епархии.

Среди сестёр монастыря зафиксировано заболевание COVID-19. Инфицированные в настоящий момент изолированы и находятся в медцентре.

Ранее NEWS.ru писал, что РПЦ раскритиковала пасхальные службы для «избранных» во время пандемии коронавируса. Речь идёт о службе в столичном храме Софии, где был актёр Иван Охлобыстин.

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