Монастырь в Нижегородской области закрыли на карантин

Нижегородская епархия сообщила о закрытии Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Причиной стала опасность распространения коронавируса.
Таким образом РПЦ выполнила предписание главного государственного санитарного врача Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталии Кучеренко,
Среди сестёр монастыря зафиксировано заболевание COVID-19. Инфицированные в настоящий момент изолированы и находятся в медцентре.
Ранее NEWS.ru писал, что РПЦ раскритиковала пасхальные службы для «избранных» во время пандемии коронавируса. Речь идёт о службе в столичном храме Софии, где был актёр Иван Охлобыстин.
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