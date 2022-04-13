Мой криптоолень: Якутия будет торговать фьючерсами на покупку парнокопытных

У россиян появилась возможность завести собственного северного оленя. Для этого не обязательно даже выходить из дома. Достаточно иметь лишние 17 тысяч рублей (цена за одно животное) и выход в интернет. В Якутии запустят программу по продаже фьючерсов на онлайн-покупку северных оленей. В сделке будут использованы криптовалютные схемы, так называемая технология NFT-токенов. Новый владелец будет обеспечивать животное кормом, также он может следить за его жизнью онлайн. Организаторы проекта уверены: покупая животных, можно внести личный вклад в устойчивое развитие Севера. Тем не менее опрошенные NEWS.ru эксперты отнеслись к этой идее скептически.

В этом году в Якутии планируют начать торги фьючерсами (договор на поставку какого-либо первичного актива) по авансовой покупке оленей, об этом рассказал СМИ глава родовой общины эвенков «Осикат» Алексей Соколов. Для приобретения оленей планируют использовать и технологии NFT-токенов. Это цифровой аналог документа, который удостоверяет права человека на некий объект. Каждое животное будет уникальным, его невозможно будет незаметно подменить или продать.

Владелец животного после приобретения может дать ему имя, наблюдать за его жизнью онлайн, а также оплачивать питание. Предложение будет интересно тем, кто «хотел бы внести личный вклад в устойчивое развитие Севера», отметил Соколов. Также в рамках проекта планируется запустить дроны для наблюдения за оленями и создать Telegram-канал о жизни оленеводов.

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Похожие услуги давно практикуются в сельскохозяйственных районах Республики Саха. Например, городской житель может владеть кобылой или даже табуном лошадей, за которыми присматривают коневоды. Но община «Осикат» стала первой, где используются передовые информационные технологии.

Покупка оленя онлайн стала возможна после того, как в 2021 году общину обеспечили спутниковым бесплатным интернетом. Это случилось в рамках экспедиции социального проекта «Кындыкан». До этого местечко на Крайнем Севере было оторвано от цивилизации.

Такой проект может нести просветительскую функцию, привлечь внимание к проблемам оленеводства. Технически это реализуемо — чипирование животных достаточно давно используется. Имея индивидуальный чип, можно перенести его в NFT-токен, сообщил NEWS.ru совладелец Шебалинского питомника «Королевский Марал» Григорий Болотин.

Но как средства за покупку токена помогут развитию Севера — вопрос открытый. Вторичный рынок таких токенов вряд ли сформируется, а количество желающих приобрести токены, скорее всего, будет значительно меньше поголовья животных. Григорий Болотин совладелец Шебалинского питомника «Королевский Марал» совладелец Шебалинского питомника «Королевский Марал»

Наиболее привлекательный вариант развития северных территорий — через туризм, через развитие туристической инфраструктуры, транспортной доступности, благоустройства достопримечательностей, отметил эксперт. За счёт геополитической обстановки внутренний туризм получает неожиданные возможности, но они должны быть подкреплены инвестициями в базовую инфраструктуру.

Сейчас потихоньку исчезают как олени, так и коренное население Севера. Поэтому проект очень ценный сам по себе, он направлен на сохранение как поголовья животных, так и коренных и малочисленных народов, сообщила в беседе с NEWS.ru социолог, специалист по коренным народам Севера и оленеводству Олеся Патяник. Но идея оймяконских оленеводов нуждается в доработке, считает она. По озвученным правилам человек может купить только одного оленя, но это животное стадное, оно должно контактировать с другими оленями. В одиночестве зверь не выживет, даже если человек будет о нём заботиться и кормить. Необходимое условие успеха проекта — покупка не менее пяти оленей. Также эксперт опасается, что система онлайн-покупки привлечёт мошенников. Технология NFT-токенов в России толком не опробована, существует много лазеек для недобросовестных дельцов, отметила она.