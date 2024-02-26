Модная обувь на весну-2024: трендовые модели для мужчин и женщин

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Весенняя обувь

Если верить расхожему выражению, обувь — это второе лицо человека. По ней можно судить о предпочтениях, вкусе, темпераменте и привычках носящего. Поэтому правильно подобранные ботинки, туфли, сапоги, кроссовки — неотъемлемая часть удачного образа. Рассказываем, какая обувь признана модной весной 2024 года и как стоит обуваться в холодную и жаркую погоду. Мы уделим внимание не только женскому, но и мужскому гардеробу.

Какая обувь стала модной весной 2024 года

Начнем разговор о модной обуви весны-2024 с перечисления общих трендов, работающих вне зависимости от модели. В наступившем сезоне особой популярностью пользуется открытый мыс. И речь идет не только о привычных всем босоножках на плоской подошве, но и о вечерних туфлях и даже о высоких уличных сапогах. Узкие сапоги на каблуке можно увидеть в новых коллекциях Victoria Beckham и Versace. Степень открытости мыса не имеет значения: в моде как обувь, полностью обнажающая нос стопы, так и модели с микровырезом для одного пальца.

Трендовая весенняя обувь 2024 года неизменно привлекает внимание. Модельеры призывают экспериментировать с цветами, отойдя от базовой палитры «черный — коричневый — бежевый». Пожалуй, наиболее заметным вариантом станут сапоги, ботильоны и туфли, выкрашенные в металлик. Золото, серебро и другие хромированные оттенки активно используются как в одежде, так и в маникюре. Вот и обувь не осталась в стороне. Впрочем, такой сверкающий вариант впишется не в любой гардероб. Менее броской, но не менее блестящей альтернативой станет лакированная весенняя обувь.

Еще одна отличительная черта стильной обуви на весну 2024 года — квадратный мыс. В наступившем сезоном он соседствует с ультраострым носом, о котором мы еще поговорим в дальнейшем. Квадратный мыс актуален вне зависимости от типа обуви. Выберете вы высокие сапоги, мюли или босоножки — все это будет удачным решением.

Наконец, перечень стильной обуви весны-2024 невообразим без моделей на высокой платформе. В моде как сплошная платформа, так и раздельная подошва с толстым каблуком. На подиумах можно увидеть и ставшие привычными туфли с тонким ремешком, и полуботинки, и необычные решения вроде ультравысоких лоферов на сплошной платформе с показа Gucci.

Модная обувь на холодную весну: выбираем стильные сапоги

Смена сезонов не всегда сопровождается приходом тепла. Поэтому в разговоре о модной обуви на весну нельзя не рассказать о моделях, рассчитанных на холодную погоду. Трендом № 1 по праву стало широкое голенище. Сапоги-трубы, появившиеся на подиумах еще прошлой осенью, по-прежнему актуальны. Необязательно покупать ультрасвободные модели, как, например, на показе Jil Sander. Для повседневной жизни подойдут базовые широкие сапоги до колена. Чтобы не сделать ноги визуально крупнее, стоит носить их с мини-юбками и платьями. Укороченным и не менее стильным вариантом труб станут широкие ботильоны. Если хотите совместить тренды, ищите металлизированные модели к квадратным мысом.

Женская модная обувь весны-2024 создана, чтобы привлекать внимание. Если сапоги-трубы кажутся вам слишком грубыми, обратите внимание на слаучи. Модели All-In и Dion Lee примерили ультраширокие «складчатые» сапожки, которые придутся по душе смелым модницам. А на показах Victoria Beckham и Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood можно увидеть более «консервативные» узкие варианты, которые внесут разнообразие в базовый гардероб.

Дизайнеры не первый год вдохновляются стилем субкультур. В наступившем сезоне тенденция выводить гранж в тренды продолжилась, и на подиумах появились высокие сапоги на шнуровке. В отличие от шнурованных ботинок, они долгое время оставались неформальным решением. Но в 2024 году все изменилось, и высокие сапоги получили широкое признание. Свежая коллекция Balenciaga служит тому доказательством.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Модная обувь весной 2024 года

Еще одна «бунтарская» весенняя модель — чопперы, или байкерские сапоги. Ремни и пряжки создадут интересный контраст с женственными платьями или стильным костюмом оверсайз. Чтобы не прогадать, берите черные или графитовые сапоги.

Стильная обувь на весну — лето 2024 года: готовимся к приходу тепла

В ожидании потепления поговорим о модной обуви на весну — лето 2024 года. Бесспорным фаворитом дизайнеров оказались модели с открытым носом. В первую очередь речь идет о вьетнамках и босоножках с ремешком через палец. Оставив в стороне ассоциации с пляжными резиновыми тапочками, можно примерить строгие лаконичные варианты из кожи, как на показе Hermes.

Еще одно беспроигрышное весеннее решение — балетки. Не бойтесь экспериментировать: на подиуме можно заметить самые разнообразные дизайны. Chanel остались верны классике — базовым моделям с круглым мысом и ремешком. N21 предлагают обратить внимание на остроносые альтернативы. А Loewe решили сверкнуть и украсили базовые минималистичные туфельки стразами. Так что выбирайте дизайн, который подойдет под ваш стиль, либо же попробуйте нечто новое. Покупка балеток оправдает себя в любом случае.

Весенняя женская обувь для вечернего образа: острый мыс, мини-каблук, декор

Готовитесь к походу в театр, галерею, дорогой ресторан или к деловой встрече? Значит, самое время присмотреться к вечерней модной обуви весны-2024. Чтобы создать выразительный, дерзкий и при этом женственный образ, достаточно надеть остроносые туфли. Это могут быть:

слингбэки — изящные туфли с открытой пяткой и тонким ремешком;

мюли — трендовые туфли без задника и застежек;

лодочки на каблуке — базовая вещь, которая впишется в любой гардероб.

Особенно эффектно будет смотреться весенняя женская обувь с острым мысом и каблуком kitten-heel. Именно такое название получили мини-каблуки высотой до 4,75 сантиметра. Valentino и Prada доказали, что крошечный каблучок и утрированно заостренный мыс создают пикантное и выразительное сочетание.

Если вы готовитесь к вечеринке и мечтаете оказаться в центре внимания, трендовые туфли с бахромой — ваш выбор. Пушистую обувь уже примерили модели Mugler, 16Arlington и Roksanda. И пусть для повседневной жизни они явно не подойдут, на торжественном вечере они точно произведут впечатление. Ну, а если же мишура и перья кажутся вам слишком радикальными, поищите обувь с броским декором, например, со стразами и крупными кристаллами. Сверкающие идеи можно почерпнуть у Chanel и Burberry.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Стильная обувь на весну

Стильная весенняя мужская обувь: что носить в 2024 году

Напоследок нельзя не сказать о весенней мужской обуви, актуальной в 2024 году. Модные дома предлагают поэкспериментировать и примерить металлизированные ботинки и сапоги-казаки, щедро украшенные ремнями, цепями и заклепками. Более сдержанные, но не менее популярные варианты — это ботинки с квадратной подошвой и минималистичные сапоги до колена. Впрочем, тренды приходят и уходят, а классика вечна, так что весной-2024 беспроигрышным решением станут:

базовые дерби — черные лакированные туфли на шнуровке идеально дополнят строгий образ;

коричневые или черные броги — кожаные шнурованные туфли привлекают внимание за счет фигурной перфорации;

мокасины — мягкие ботинки идеальны для повседневной носки;

дезерты — замшевые ботинки на шнурках требуют особого ухода, зато легко впишутся в любой аутфит.

Обязательная составляющая современного гардероба — это кроссовки. И тут нас ждет настоящее разнообразие. В наступившем году актуальны самые разные цвета и дизайны: от бежевого до неоново-желтого, от спортивного ретро до футуризма. Можно поэкспериментировать и с материалами: наступившей весной в моду вошли кроссовки из замши.

Мода переменчива, поэтому в выборе весенней обуви ориентируйтесь на собственные предпочтения и комфорт. И все же не стоит пренебрегать трендами. Дизайнеры подскажут, в каком направлении можно двигаться, чтобы создать индивидуальный и при этом стильный образ.

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