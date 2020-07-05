Многодетная мать набрала кредитов ради концерта Киркорова

https://static.news.ru/photo/947281e2-beb7-11ea-b180-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Мать 10 детей из Новосибирска не платит по счетам за коммунальные услуги и испытывает трудности с деньгами. При этом она взяла кредит, чтобы купить билет на концерт Филиппа Киркорова.

Также чужие деньги она потратила на торт, который вручила певцу. Об этом журналистам «КП-Новосибирск» рассказала её 20-летняя старшая дочь Надежда.

При этом сама женщина заявляет, что посещала мероприятие бесплатно, а кредиты тратила на одежду и еду для детей.

Слушайте, я 28 лет мечтала попасть на его концерт! Я ни разу не была нигде — ни в театре, ни на концерте. Я имею право сходить? <...> Я что преступление сделала? Застрелите меня теперь, что я на Киркорова сходила. Почему я должна оправдываться, — сказала она.

Этот инцидент произошёл четыре года назад, однако Надежда уверена, что мать следует лишить родительских прав. По её словам, семья живёт в грязи, дети спят на полу и плохо едят. Другая дочь женщины, который сейчас 17 лет, рассказала, что в её детстве было множество неприятных эпизодов, а сейчас она живёт с бабушкой.

Много раз я видела, как разные мужчины приходят. И в пять лет узнала, что это такое, потому что своими глазами увидела. Они не закрыли дверь <...>Я не понимала, что это не нормально. Я думала, что детей бьют — это нормально. Я думала, что крики, ругань и мат — это нормально, — поделилась она.

Девушка уверяет, что до сих пор не знает, кто её отец. Сначала мать говорила, что это один человек, а потом призналась, что может быть и его брат.

Бабушка также говорит, что дети жалуются ей на голод и плохие условия.

Мне стыдно, что я воспитала такую дочь. Сейчас хочу спасти внуков и внучек! — подчеркнула она.

Органы опеки считают, что основания для лишения родительских прав нет.

Как ранее писал NEWS.ru, СК Пермского края сообщил о смерти шестилетней девочки в региональной столице. Ребёнок утонул в бассейне банного комплекса.

Малышку взяла с собой 43-летняя мама, которая отдыхала в компании друзей. Она оставила дочь без присмотра.