Последняя роль Николая Губенко

Переболевший весной, видимо, ковидной пневмонией, Николай Губенко проиграл свой последний бой. Бой с возрастом и здоровьем. В разные периоды своей жизни он был действующим лицом разных жизненных ипостасей.

Он — актёр фактически первого набора труппы ставшего легендарным Театра на Таганке Юрия Любимова. Коллеги вспоминали, что молодой Губенко считал себя мастером исполнения блатных песен (сказывалось беспризорное детство) и ревностно относился к творчеству Владимира Высоцкого, который также в те годы зачастую предпочитал «городской фольклор». Затем уход из театра, множество ролей в кино, дебют в качестве режиссёра достаточно популярных и стильных военных и социальных мелодрам.

Весьма характерно, что Николай Губенко вступил в КПСС только в 1987 году, в ходе так называемого горбачёвского призыва. Когда видные представители советской интеллигенции таким своим выбором как бы демонстрировали поддержку неоднозначно воспринимавшегося в стране курса на перестройку, провозглашённую генсеком. К слову, не так давно ушла из жизни Нина Андреева, которая подписала опубликованный на страницах «Советской России» консервативный манифест, составленный её мужем. Так вот, Губенко принадлежал к той части интеллектуалов, которые жёсткие тезисы консервативного реванша, изложенные Андреевой, не одобряли, но и в целом выступали за сохранение социализма с человеческим лицом.

Действительно, Николай Николаевич получил партбилет, будучи уже и народным артистом РСФСР, и всяческим лауреатом, а потому явно был далёк от карьерных расчётов. Но именно этот шаг и стал первым на его пути в большую политику. Вскоре Михаил Горбачёв предлагает ему пост министра культуры. И это был явно революционный кадровый прорыв, поскольку традиционно культурой у нас заведовали исключительно партийные функционеры. Как раз в это время с полки снимаются фильмы, так и не вышедшие по цензурным соображениям на большой экран страны. В том числе и полный вариант фильма «Застава Ильича» — громкий кинодебют самого Николая Губенко.

Кадр из фильма «Застава Ильича»/kinopoisk.ru

Затем следует избрание актёра и министра в последний состав ЦК КПСС. А потом, после августа 1991 года, мир для многих соратников и современников Губенко перевернулся. Сам режиссёр, с одной стороны, остаётся приверженцем социалистической доктрины развития общества и активно работает уже в рядах КПРФ. С другой, вместе с рядом актёров Таганки расходится во взглядах с вернувшимся из вынужденной эмиграции Юрием Любимовым, возглавляет раскол и фактически до своих последних дней остаётся худруком «Содружества актёров Таганки», обосновавшегося в новом здании театра.

Собственно, для этого коллектива при Губенко всегда был характерен социальный подход в своей коммерческой политике с невысокими ценами на билеты и резервированием мест для пенсионеров и незащищённых слоёв населения. Сам Николай Николаевич до самого последнего времени выходил на сцену. И в день памяти Владимира Высоцкого, 25 января, в традиционном спектакле играл и пел в память о великом русском поэте.

Но одновременно Губенко несколько раз по спискам КПРФ избирается в Госдуму. И даже одно время возглавляет в парламенте комитет по культуре. С этой его ипостасью связана известная коллизия, когда он не поддержал акцию протеста партии и не сложил с себя полномочия шефа комитета. Ему даже пришлось на время выйти из состава КПРФ. Но товарищи нашли компромисс.

Natalya Loginova/Global Look Press

И с 2005 года Николай Николаевич бессменный депутат Мосгордумы от КПРФ. Причём довольно долго партию в городском парламенте представляло всего два депутата. Впрочем, с 2009 года Николай Губенко оставался ещё и вице-спикером МГД. Трудно сказать, сыграл ли он какую-то заметную роль в активизации деятельности органа, который большинством москвичей воспринимается исключительно как де-факто отдел мэрии. Известно всего несколько его инициатив, которые, впрочем, продолжения не имели: ужесточение режима пребывания гастарбайтеров в столице и введение налога на бездетность.

Перед последними выборами шли разговоры о том, что в силу возраста Николай Николаевич уступит пост вице-спикера от КПРФ внуку Геннадия Зюганова — Леониду. Но после очередного избрания по округу, в котором у Губенко не было серьёзных соперников (таков политический компромисс с мэрией), Николай Николаевич сохранил своё положение в МГД.

Как человек и политик он пользовался большим уважением коллег вне зависимости от их политических пристрастий. Потому и нынешний спикер МГД Алексей Шапошников посвятил ему тёплые слова прощания. К ним, думаю, присоединятся многие москвичи.