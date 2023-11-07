«Мне надоело»: жена Дроздова ответила на слухи про новую госпитализацию Жена Дроздова призналась, что ей надоели слухи о госпитализации супруга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Дроздов

Николай Дроздов находится дома, с ним все нормально, рассказала NEWS.ru его супруга Татьяна. Она также призналась, что ей уже надоели сплетни о госпитализации супруга и его заболеваниях. По словам Дроздовой, она уже перестала подходить к телефону и скоро отключит его вовсе.

Слушайте, мне надоели уже обсуждения всех болезней [Николая Дроздова]. Я вообще этот телефон скоро отключу, мне надоели уже звонки, я к нему не подхожу уже. Все с ним нормально, он хорошо себя чувствует. Только пришел — ходил по делам. Все нормально, он дома, не болеет, — сказала Татьяна.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Николая Дроздова повторно госпитализировали. По его информации, артист пожаловался на слабость из-за проводимой онкотерапии, в связи с чем врач принял решение оставить его в больнице. Канал уточнил, что в клинике телеведущий провел всего лишь сутки, после чего благополучно вернулся домой.

В начале октября Telegram-канал SHOT сообщал, что у Дроздова обнаружили новообразование предстательной железы. По его информации, биопсия показала, что опухоль является злокачественной. Канал уточнил, что врачи приступили к составлению курса химиотерапии, однако артист имеет повышенное давление, что сказывается на лечении.