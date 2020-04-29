Мизулина прокомментировала проверку по публикациям о её двойном гражданстве

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российский сенатор Елена Мизулина прокомментировала начатую СК России проверку по факту распространения клеветнических публикаций в СМИ и мессенджерах о наличии у неё двойного гражданства.

Политик напомнила, что обратилась к генеральному прокурору РФ, с просьбой проверить факты сознательного распространения ложной информации о себе и привлечь к ответственности авторов фейковых новостей. В свою очередь, генеральная прокуратура направила эти материалы в МВД России, где были установлены признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 128.1 и 319.

В связи с тем, что расследование о преступлениях, совершённых в отношении лиц в связи с их профессиональной деятельностью, ... производится следователями СК России, 28 февраля было вынесено постановление о передаче материалов в ГСУ СК РФ по г. Москве, — сообщила Мизулина.

Как писал NEWS.ru, Мизулина заявила, что у нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах. По её словам, с помощью клеветы злоумышленники пытаются дискредитировать не только её, но и весь российский парламент.