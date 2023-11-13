Мизулина призвала МВД проверить блогеров: кто и почему попал в ее список Екатерина Мизулина хочет проверить блогеров Эдварда Била и Гусейна Гасанова

Фото: Пресс-служба «Лига безопасного интернета»

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что направила обращение начальнику Главного управления МВД России по Москве Олегу Баранову с просьбой проверить некоторых блогеров на мошеннические действия. Кто оказался в ее списке, при чем тут Аяз Шабутдинов?

Почему Мизулина решила проверить сразу несколько блогеров

По словам главы Лиги безопасного интернета, в связи с большим числом писем от российских граждан она обратилась в МВД России с просьбой провести проверку группы блогеров.

«В связи с большим числом писем от граждан сегодня мы обратились в ГУ МВД России по г. Москве с просьбой провести проверку в отношении ряда известных блогеров и коучей, таких как Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев, Гусейн Гасанов и других. Полагаем, что они могут действовать по схожему с задержанным Аязом Шабутдиновым мошенническому сценарию», — написала Мизулина.

В своем обращении к МВД она пояснила: согласно открытым данным, Шабутдинов вместе с партнерами «из корыстных побуждений создавал ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получении высокого дохода благодаря образовательным программам». Также он предлагал приобрести различные курсы, благодаря которым его клиенты якобы могли открыть успешный бизнес, говорится в обращении к МВД.

По мнению Мизулиной, другие блогеры могли действовать «по аналогичным алгоритмам».

Что известно о задержании Шабутдинова

О задержании блогера стало известно 3 ноября, когда он прибыл в Москву из-за рубежа и направился на съемную квартиру, где его и арестовали.

Фото: t.me/moscowcourts Аяз Шабутдинов

Шабутдинова подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов. На блогера подписаны порядка 2 млн человек в соцсетях.

«Создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности», — пояснили в прокуратуре.

В деле блогера фигурируют восемь потерпевших. Эти люди заключили договоры с компанией «Лайк Центр» Шабутдинова в надежде на прибыль, вложив от 100 000 до 1,9 млн рублей.

Мизулина в своем Telegram-канале канале сообщила, что ждала задержания Шабутдинова «с весны».

«СМИ сообщают, что в Москве по делу о мошенничестве при продаже курсов задержан самый крупный в стране инфомошенник Аяз Шабутдинов. Мы ждали эту новость с весны», — написала она.

Как отреагировал адвокат на призыв Мизулиной

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru назвал «смешным» решение Мизулиной направить обращение в адрес МВД проверить блогеров на мошенничество.

«Мизулина и Лига безопасного интернета пытаются имитировать гражданское общество и подменять собой правоохранительные структуры, как будто правоохранительные органы не работают, ничего не видят или бездействуют. А когда Мизулина обращает на это внимание, по сути, указывает, что нужно делать, это выглядит смешно, если бы не было так грустно», — заявил Жорин.

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