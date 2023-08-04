Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что обратится в Следственный комитет с просьбой проверить деятельность блогеров, публикующих ролики со сценами насилия над детьми. По ее словам, в последнее время некоторые из них под видом борьбы с педофилией стали активно тиражировать видео с детской порнографией. Они набирают миллионы просмотров и ломают жизнь детям, сообщила Мизулина. Она добавила, что подобные действия могут караться тюремным заключением на срок до 10 лет.

Распространение видео и фотоматериалов насилия над годовалым ребенком в ряде соцсетей у меня вызывает особое возмущение. Я предупреждаю всех блогеров, которые распространяют подобный контент. Мы будем принимать меры по каждому факту, в отношении каждого блогера, кто хайпует на теме насилия над детьми. Напоминаю, что за распространение детской порнографии установлена уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы,сказала Мизулина.

Она также подчеркнула, что блогеры нередко публикуют видео, снятые несколько лет назад и даже не в России. Они призывают молодежь бороться с педофилией, но тем самым делают только хуже, отметила Мизулина. Она посоветовала тем, кто действительно хочет помочь детям, обращаться в правоохранительные органы и не размещать в соцсетях видео с насильственными действиями над несовершеннолетними. 

Когда ребенок вырастет, он совершенно точно захочет забыть о том, что с ним произошло. И попытается удалить все эти материалы из интернета. Но благодаря вашим действиям сделать это будет практически невозможно. Вы ломаете жизнь человеку своими действиями, получая непонятную популярность в соцсетях. Задумайтесь о своих действиях! — заявила Мизулина.

Ранее стало известно, что Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку интервью Алексея Панина Ксении Собчак на предмет публичного оправдания терроризма. По мнению Мизулиной, актер призывал к развалу России.

 