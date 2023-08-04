Мизулина пригрозила блогерам, публикующим ролики с детской порнографией Мизулина: за публикацию детской порнографии может грозить до 10 лет тюрьмы

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что обратится в Следственный комитет с просьбой проверить деятельность блогеров, публикующих ролики со сценами насилия над детьми. По ее словам, в последнее время некоторые из них под видом борьбы с педофилией стали активно тиражировать видео с детской порнографией. Они набирают миллионы просмотров и ломают жизнь детям, сообщила Мизулина. Она добавила, что подобные действия могут караться тюремным заключением на срок до 10 лет.

Распространение видео и фотоматериалов насилия над годовалым ребенком в ряде соцсетей у меня вызывает особое возмущение. Я предупреждаю всех блогеров, которые распространяют подобный контент. Мы будем принимать меры по каждому факту, в отношении каждого блогера, кто хайпует на теме насилия над детьми. Напоминаю, что за распространение детской порнографии установлена уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы, — сказала Мизулина.

Она также подчеркнула, что блогеры нередко публикуют видео, снятые несколько лет назад и даже не в России. Они призывают молодежь бороться с педофилией, но тем самым делают только хуже, отметила Мизулина. Она посоветовала тем, кто действительно хочет помочь детям, обращаться в правоохранительные органы и не размещать в соцсетях видео с насильственными действиями над несовершеннолетними.

Когда ребенок вырастет, он совершенно точно захочет забыть о том, что с ним произошло. И попытается удалить все эти материалы из интернета. Но благодаря вашим действиям сделать это будет практически невозможно. Вы ломаете жизнь человеку своими действиями, получая непонятную популярность в соцсетях. Задумайтесь о своих действиях! — заявила Мизулина.

Ранее стало известно, что Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку интервью Алексея Панина Ксении Собчак на предмет публичного оправдания терроризма. По мнению Мизулиной, актер призывал к развалу России.