Митрополит Тихон сравнил свое назначение в Крым с отправкой на Колыму

Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Митрополит Тихон сравнил свое назначение главой Крымской митрополии с отправкой на Колыму. Такое заявление он сделал во время прощального обращения к братии и прихожанам, запись которого опубликовала в соцсети «Вконтакте» пресс-служба Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. По его словам, для Византии и Древней Греции полуостров был местом ссылки.

Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента, папу римского. На Колыму! Вот и мне — на курорты Колымы, — сказал митрополит.

При этом священнослужитель добавил, что Крым — хорошее место, однако Псково-Печерский монастырь навсегда останется в его сердце самым прекрасным и любимым местом.

Ранее уже сообщалось о переводе иерарха на Симферопольскую и Крымскую кафедру. Он возглавил митрополию, которая включает в себя Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии. Соответствующее решение принял Синод, который также поблагодарил Тихона за труды по управлению Псковской митрополией. Тихон возглавлял Псковскую митрополию с мая 2018 года. Тогда же патриарх Кирилл возвел его в сан митрополита.