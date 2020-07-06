Митрополит сравнил лишённого сана схиигумена с капризным ребёнком

https://static.news.ru/photo/6daa496a-bf9c-11ea-bc5c-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился с письмом к лишённому сана священнослужителю Сергию (Романову).

Отмечается, что митрополит Кирилл ответил на выдвинутые в его адрес обвинения Романова в поддержке закрытия храмов и предательстве веры. Владыка считает, что отцом Сергием руководит «обида».

У вас, как у капризного ребёнка, забрали любимую игрушку — возможность управлять людьми, — и вы уже сучите ножками и устраиваете позорную истерику на весь мир, — говорится в письме, опубликованном на сайте Екатеринбургской епархии.

Кроме того, Кирилл считает странными обвинения в его адрес в предательстве веры из-за служения в римско-католическом соборе в городе Бари. Митрополит предложил обвинить в этом святителя Николая Чудотворца, который «посмел почивать своими святыми мощами в католическом храме».

Также владыка отметил, что бывший священнослужитель не обладает «способностью к самостоятельной интеллектуальной деятельности». По словам Кирилла, выступления Сергия — «это дурно прочитанные чужие и избитые мысли, выраженные словами», смысл которых «далеко не всегда» известен самому Романову. В качестве примера он назвал хвалебные речи священника в адрес Сталина в день, когда празднуется память святых, умученных во время сталинского правления.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

Отец Сергий отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки». С 16 июня Сергий забаррикадировался в монастыре, отказавшись подчиняться церковному руководству. Кроме того, он призывал свергнуть и наказать патриарха Кирилла.

Как писал NEWS.ru, схиигумен Сергий 3 июля был лишён священного сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов. Решение принял суд Екатеринбургской епархии.