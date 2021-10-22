Митрополит Иларион выступил за обязательную вакцинацию священников

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал ввести обязательную вакцинацию для священнослужителей от коронавируса. По его словам, это необходимо, так как представители духовенства контактируют с большим количеством людей. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Я лично думаю, что для священнослужителей вакцинация должна быть обязательной, поскольку священнослужитель находится в постоянном контакте с очень большим количеством людей — за исключением, конечно, тех случаев, когда имеются медицинские противопоказания. Но у нас в церкви, как и в государстве в целом, принят такой подход, что мы не обязаны вакцинироваться, — поделился мнением митрополит.

При этом, по словам священника, вакцинация не должна быть обязательной для всех. Но те категории граждан, чья работа связана с общением с людьми и которые при этом не хотят делать прививку, должны сидеть дома, считает он.

Ранее в Госдуме призвали разрешить в России зарубежные вакцины от COVID. Член комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный полагает, что это станет плюсом к нынешней ситуации. Он добавил, что россияне в этом случае смогут привиться зарубежным препаратом, если по каким-то причинам не доверяют российским.