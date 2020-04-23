Мишустин уволил замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова после скандала

https://static.news.ru/photo/04592cbc-8589-11ea-ba8a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Овсянников Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Замглавы Минпромторга — Дмитрий Овсянников — лишился должности. Соответствующий документ подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

Причина увольнения — недавний скандал с участием чиновника. Овсянников нецензурно выругался в аэропорту Ижевска, пишет «Интерфакс». Он вступил в перепалку с полицейскими после просьбы показать посадочный талон при входе на аэровокзал.

Мужчина отказался предъявить документы и в итоге был задержан, после чего в отношении чиновника составили протокол об административном правонарушении. Суд над ним назначен на 27 апреля.

Сам чиновник заявил, что выполнил все требования стражей порядка, однако впервые столкнулся с просьбой показать посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска, писал NEWS.ru.