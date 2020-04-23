Мишустин уволил замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова после скандала

Замглавы Минпромторга — Дмитрий Овсянников — лишился должности. Соответствующий документ подписал премьер РФ Михаил Мишустин.
Причина увольнения — недавний скандал с участием чиновника. Овсянников нецензурно выругался в аэропорту Ижевска,
Мужчина отказался предъявить документы и в итоге был задержан, после чего в отношении чиновника составили протокол об административном правонарушении. Суд над ним назначен на 27 апреля.
Сам чиновник заявил, что выполнил все требования стражей порядка, однако впервые столкнулся с просьбой показать посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска, писал NEWS.ru.
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