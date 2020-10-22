Мишустин уволил замглавы Минцифры Алексея Волина

https://static.news.ru/photo/d038882a-1501-11eb-8fd6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Волин Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Глава российского правительства Михаил Мишустин освободил от должности замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина.

Своим распоряжением Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина, — говорится на официальном сайте кабмина.

Курировать медиаиндустрию в статусе замглавы ведомства премьер назначил Бэллу Черкесову. Волин занимал эту должность с июля 2012-го, занимался развитием медиаотрасли и Сети. Под его руководством в РФ реализовали крупный проект по переводу аналогового телевидения на «цифру».

В результате 60 миллионов человек получили доступ к 20 бесплатным каналам в хорошем качестве вместо трёх, — добавили в пресс-службе кабмина.

Накануне председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал слухи о своём уходе из компании на новую должность, связанную с освоением Арктики. По его словам, он, конечно, любит Русский Север и «гоняет по бездорожью», но это не повод назначать его на должность «начальника» Арктики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый заместитель директора Федеральной службы безопасности, генерал армии Сергей Смирнов освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы приказом президента России Владимира Путина.

Сергею Смирнову 12 октября исполнилось 70 лет, что является предельным возрастом для госслужбы. Первым заместителем директора ФСБ он был 17 лет, а на военной службе провёл 46 лет.