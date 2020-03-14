https://static.news.ru/photo/4bdb538c-65cf-11ea-8031-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: ФНС РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики коронавируса нового типа на территории РФ. Глава кабмина также утвердил комплекс мер по борьбе с COVID-19 в России.

Кроме того, Мишустин поручил ФСБ, МВД и МИД РФ разработать документ, временно приостанавливающий с 15 марта пропуск иностранцев на границе с Польше и Норвегией, пишет РИА Новости.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели. За последние сутки в РФ зафиксировали 11 новых пациентов с COVID-19. На данный момент есть данные о 51 заболевшем в России, шесть из них выписали из медучреждений. Из-за распространения инфекции временно отменены все официальные визиты членов Совета Федерации за границу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что родители московских школьников смогут сами решить, водить ли детей на занятия в связи с профилактикой распространения коронавируса. Соответствующий документ подписал мэр столицы Сергей Собянин.