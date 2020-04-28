Путин поручил Мишустину установить 28 апреля День работника скорой помощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы состоятся, когда ситуация с коронавирусом станет безопасной. А пока вся страна будет отмечать День Победы, но в режиме самоизоляции.

Соблюдая требования безопасности, режим самоизоляции, мы отметим наш священный праздник Победы. Этот день навсегда в наших сердцах. Мы помянем наших солдат, тех, кого нет с вами, и поздравим наших ветеранов....