Путин поручил Мишустину установить 28 апреля День работника скорой помощи

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи.
Установить 28 апреля профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи. Срок исполнения поручения — 1 мая 2020 года, — говорится на сайте Кремля.
Как писал NEWS.ru, бригады московской скорой помощи в период коронавируса ежедневно совершают 11–12 тысяч выездов, сообщил главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова Николай Плавунов.
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