Общество

Путин поручил Мишустину установить 28 апреля День работника скорой помощи

19:37, 28 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи.

Установить 28 апреля профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи. Срок исполнения поручения — 1 мая 2020 года, — говорится на сайте Кремля.

Как писал NEWS.ru, бригады московской скорой помощи в период коронавируса ежедневно совершают 11–12 тысяч выездов, сообщил главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова Николай Плавунов.

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