Мишустин упростил опекунам и попечителям получение пособий

https://static.news.ru/photo/db7fefd2-20ca-11eb-a3bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, упрощающее опекунам и попечителям получение пособий. С 2021 года их оформление станет возможным через портал госуслуг.

Для получения мер соцподдержки гражданам не нужно будет предоставлять документы, подтверждающие статус опекуна или попечителя. Госорганы будут сами получать эту информацию через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), где до конца 2020 года будут собраны сведения о родителях, опекунах и попечителях.

Это поможет дистанционно оформлять любые пособия и льготы, предназначенные гражданину, от лица которого действует попечитель или опекун, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Кроме того, внесение сведений в ЕГИССО будет способствовать защите интересов граждан, от имени которых действуют законные представители. Через систему можно будет проверить права опекунов и попечителей при совершении юридически значимых действий.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме предлагают узаконить воспитание детей во время их пребывания у бабушек, дедушек и других близких родственников. Главным условием при этом должно быть желание самого ребёнка и согласие его родителей Соответствующие поправки депутаты хотят внести в семейное законодательство.