Мишустин сообщил, от чего зависит возобновление международных авиаперевозок

https://static.news.ru/photo/a20f45d6-c5b7-11ea-a8eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение властей по вопросу возобновления международных авиаперевозок будет зависеть от требований Роспотребнадзора, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Так он ответил на соответствующий вопрос главы «Аэрофлота» Виталия Савельева, который попросил наметить точную дату начала рейсов в другие страны, так как российские авиакомпании могут потерять рынок.

По его словам, уже фиксируются интенсивные полёты. Так, 14 июля Air France открыла 57 маршрутов в 35 стран мира.

Мы можем — все авиакомпании России, в том числе и группа «Аэрофлот». Если мы не обозначим дату, когда мы можем это сделать, надо же билеты продавать, мы можем просто потерять исторические слоты, — подчеркнул он во время встречи с председателем правительства.

Савельев также привёл в пример пятизвёздочную компанию Qatar Airways, которая является конкурентом российских авиаперевозчиков по Азии. Он отметил, что её удалось оттеснить в Китае.

Мы семь лет боролись с ними за право быть лучшим транзитёром из Китая в Европу, мы их победили. В последние три года «Аэрофлот» признавался лучшей зарубежной авиакомпанией в Китае. Мы их отжали, мы их оттеснили, — сказал глава «Аэрофлота».

Он добавил, что сейчас эти достижения могут быть потеряны, так как самолёты Qatar Airways уже начали совершать рейсы, осваивая 89 маршрутов в 49 странах.

Савельев сообщил Мишустину, что подготовил предложения по данному вопросу, попросив в ближайшее время обсудить их более подробно.

Также глава «Аэрофлота» рассказал о позиции Международной ассоциации воздушного транспорта (IATА) по поводу отмены двухнедельной изоляции по прибытии. По его словам, эксперты просят все правительства заменить эту норму.

Мы выполняем все требования Роспотребнадзора: и предполётной подготовки, и в самолёте во время полёта, — но двухнедельный карантин реально отпугивает наших туристов и отпугивает пассажиров. И это касается всех авиакомпаний, — заявил он.

В ответ на это премьер отметил, что в первую очередь IATА необходимо обсудить эту проблему с ВОЗ, так как во всех странах ситуация с коронавирусом разная.

IATA не может быть таким рекомендателем всем странам — сделать это одномоментно. Это всё зависит от того, как страны оценивают эпидемиологическую ситуацию, — подчеркнул он.

Мишустин добавил, что в данном случае власти будут следовать требованиям Роспотребнадзора.

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин заявил, что «Аэрофлот» мог бы быть хорошим помощником для развития внутреннего туризма этим летом при условии разумных тарифов для перевозки граждан.