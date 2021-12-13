Мишустин: на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями выделят 22 млрд рублей

Почти 22 млрд рублей будет выделено на поддержку детей с тяжёлыми редкими заболеваниями, говорится на сайте правительства России. Распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на совещании с вице-премьерами. 560 миллионов рублей пойдёт на реконструкцию медцентра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва.

Правительство принимает меры, чтобы дети получали необходимую помощь. Дополнительно выделим для этого почти 22 млрд рублей. За счёт таких средств образованный по инициативе президента фонд «Круг добра» обеспечивает тяжелобольных ребят лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации, — отметил Мишустин.

Властями страны будет выделено свыше 560 миллионов рублей. Средства пойдут на расширение и реконструкцию Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва.

Дальнейшее развитие клиники поможет внедрять самые современные и наиболее эффективные методики лечения, позволит спасать ещё больше жизней, — сказал премьер.

Отмечается, что это уже четвёртый транш, который направляет правительство в 2021 году на оказание помощи и закупку препаратов для детей с тяжёлой патологией.

Ранее депутат Госдумы взял на контроль расследование смерти страдавшей муковисцидозом 10-летней Евы Воронковой из Нижнего Новгорода. Ребёнок погиб из-за отсутствия жизненно важного препарата и вовремя не оказанной помощи.