Мишустин рассказал о цифровых технологиях в работе «Почты России»

https://static.news.ru/photo/60f97958-c41e-11ea-9e6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников «Почты России» с профессиональным праздником и обратил внимание на использование в учреждении цифровых технологий.

Мишустин отметил, что профессиональный праздник отмечается недавно, но почтовое дело в России существует уже не одно столетие. По его словам, она всегда сохраняла верность своим традициям и оставалась самым доступным средством коммуникации.

Сегодня в «Почте России» происходят заметные изменения. Огромное внимание уделяется использованию современных цифровых технологий, которые позволяют людям получать качественные услуги не выходя из дома, — сказал глава правительства.

Также премьер-министр подчеркнул важность открытия Почта Банка, оказывающего населению финансовые услуги, в том числе в тех местах, где других банков нет.

Дорогие друзья! Несмотря на то, что мы живём в век цифровых технологий, почтовые отправления никогда не потеряют своей актуальности. Ваша деятельность очень важна, — подытожил Мишустин.

Как ранее писал NEWS.ru, генеральный директор «Почты России» Максим Акимов заявил о намерении продолжить повышать зарплаты работникам организации, несмотря на пандемию коронавируса.