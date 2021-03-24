Мишустин призвал создавать тест-системы на мутирующие штаммы коронавируса

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Роспотребнадзору следует вести работу по совершенствованию тест-систем, чтобы те могли выявлять новые разновидности коронавируса. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

На заседании итоговой коллегии ведомства он отметил профессионализм его сотрудников, позволивший в кратчайшие сроки создать эффективные тесты для диагностики инфекции. Благодаря этому Россия находится в числе лидеров по количеству тестирований граждан, а отечественные тест-системы закупают более полусотни государств, сказал премьер-министр.

Важно не останавливаться на достигнутом. Продолжить создание новых тестов, способных выявлять мутирующие штаммы вируса, — цитирует Мишустина РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что специалисты ежедневно ведут масштабную работу по моделированию, прогнозированию и анализу эпидемической обстановки в стране, «что позволяет держать её на контроле, действовать на опережение и оперативно принимать решения».

Как писал NEWS.ru, Мишустин также констатировал, что Россия избежала взрывного роста заболеваемости COVID-19, а самый сложный этап пандемии пройден.