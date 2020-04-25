Мишустин поздравил работников музея «Прохоровское поле» с 25-летием

https://static.news.ru/photo/215c8c22-8797-11ea-b892-fa163e074e61_660.jpg Фото: Музей боевой славы Третьего ратного поля России/facebook.com

Глава правительства Михаил Мишустин поздравил коллектив музея-заповедника «Прохоровское поле» с 25-летием со дня основания.

За эти годы благодаря высокому профессионализму, энергии, научному поиску вашего замечательного коллектива музей превратился в уникальный исторический и культурный центр, где бережно сохраняется память о героических событиях Великой Отечественной войны, — говорится в телеграмме премьера, опубликованной на сайте кабмина.

Мишустин отметил, что в музее каждый предмет и каждый памятник напоминает о подвиге советских военнослужащих, выстоявших в тяжелейшем танковом сражении под Прохоровкой, и о Курской битве, которая определила дальнейший ход Великой Отечественной войны.

Премьер пожелал работникам музея здоровья, удачи и новых проектов, а также поздравил их с 75-летием Победы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минкультуры заявили о необходимости поддержки музеев в период пандемии. В ведомстве отметили, что ежемесячно на эти цели требуется около полутора миллиардов рублей.