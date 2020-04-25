Мишустин поручил озаботиться безопасностью россиян на майских праздниках

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил властям до 27 апреля подготовить рекомендации о мерах предосторожности на майские праздники.
Роспотребнадзору, Минздраву, Минтрансу, МВД России необходимо предоставить предложения для граждан о необходимости соблюдения мер предосторожности, направленных на снижение распространения коронавирусной инфекции в период майских праздников.
Ведомствам нужно также подумать о мерах по запрету или ограничению на перемещения россиян внутри страны,
Уточняется, что об ограничениях на майские праздники люди должны быть проинформированы заранее.
Ранее Мишустин поручил до 28 апреля определить субъекты РФ, находящиеся в зоне риска по распространению коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,8 млн человек, погибли свыше 197 тысяч, выздоровели более 789 тысяч.
В России на 25 апреля общее число инфицированных достигло 74 588 (+5966 за последние сутки), 6250 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умер 681 человек (+66 за последние сутки). В Москве 39 509 (+2612 за последние сутки) заболевших, 3047 выздоровели, 366 умерли.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен