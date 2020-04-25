Мишустин поручил озаботиться безопасностью россиян на майских праздниках

https://static.news.ru/photo/4d1eab1a-871a-11ea-9960-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил властям до 27 апреля подготовить рекомендации о мерах предосторожности на майские праздники.

Роспотребнадзору, Минздраву, Минтрансу, МВД России необходимо предоставить предложения для граждан о необходимости соблюдения мер предосторожности, направленных на снижение распространения коронавирусной инфекции в период майских праздников.

Ведомствам нужно также подумать о мерах по запрету или ограничению на перемещения россиян внутри страны, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Уточняется, что об ограничениях на майские праздники люди должны быть проинформированы заранее.

Ранее Мишустин поручил до 28 апреля определить субъекты РФ, находящиеся в зоне риска по распространению коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,8 млн человек, погибли свыше 197 тысяч, выздоровели более 789 тысяч.

В России на 25 апреля общее число инфицированных достигло 74 588 (+5966 за последние сутки), 6250 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умер 681 человек (+66 за последние сутки). В Москве 39 509 (+2612 за последние сутки) заболевших, 3047 выздоровели, 366 умерли.