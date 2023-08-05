Мировой океан нагрелся до рекордной температуры Температура Мирового океана поднялась до рекордных 20,96 градусов

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Температура поверхности Мирового океана достигла рекордной отметки в 20,96 градусов Цельсия, сообщает агентство France Press со ссылкой на данные программы Евросоюза Copernicus, которая занимается мониторингом Земли. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2016 года, когда температура поверхности океанов достигла 20,95 градусов.

Ранее климатолог Алексей Кокорин заявлял, что при наихудшем сценарии к концу XXI века сменить место жительства придется 30% населения планеты. Причина — в дефиците питьевой воды, который сложится во многих регионах, если страны мира не снизят свои выбросы CO2 до нуля. США и ЕС планируют достичь этой цели к 2050 году, РФ и КНР — к 2060 году, Индия — к 2070 году. Даже при позитивном сценарии мигрировать придется 10% населения планеты. Другие эксперты также указывают на риски масштабных наводнений из-за таяния ледников и пожаров из-за повышения температуры на Земле.

В марте этого года Алексей Кокорин спрогнозировал откалывание айсберга от разрушающегося ледника Туэйтса в Западной Антарктиде, известного также как «ледник Судного дня». Ученые полагают, что если он и другие ледники, находящиеся рядом с ним, растают, то это приведет к повышению Мирового океана как минимум на три метра.