Минздрав заявил о снижении смертности в России на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/818cd7f4-8491-11ea-bf66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Общий показатель смертности в России по сравнению с 2019 годом уменьшился на 4,5%. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Снижение зафиксировано несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции COVID-19. В своих данных глава Минздрава сослался на оперативные данные ведомства.

Он отметил, что ситуация по мобилизации системы здравоохранения — в том числе перепрофилирование коек — в целом не снизила доступность медицинской помощи в стране.

По состоянию на 22 апреля в России зафиксировано около 58 тысяч случаев заражения. При этом 513 пациентов скончались и более 4,4 тысячи выздоровели.

В целом в мире уже свыше 2,56 млн заболевших, умерли порядка 177,8 тысячи человек, свыше 697,6 исцелились.

Ранее NEWS.ru писал, что Мурашко заверил, что процент смертности в рамках эпидеми не превышает 1%. При этом он анонсировал четыре лекарственных препарата для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас они проходят процедуру регистрации.