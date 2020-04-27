Минздрав заявил, что регионы могут начать стимулирующие выплаты медикам

https://static.news.ru/photo/26ce38c0-8889-11ea-8168-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России все регионы получили деньги для стимулирующих выплат медикам за борьбу с коронавирусом, однако только часть регионов могут направить их медперсоналу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

На сегодняшний день Минздравом России подписаны соглашения с 28 субъектами РФ, которые уже могут производить соответствующие выплаты медикам, — говорится в сообщении.

Оставшиеся регионы должны подписать соглашения со своей стороны и направить их на подписание в министерство. После этого они смогут производить выплаты, сообщает РИА Новости.

Врачи, оказывающие скорую медицинскую помощь гражданам с COVID-19, должны получить по 50 тысяч рублей в месяц, средний и младший медперсонал — по 25 тысяч в месяц. Если помощь оказывается в стационарных условиях, то врачам положена выплата в 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч в месяц, а младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч в месяц.

NEWS.ru писал, что почти 50 сотрудников Мариинской больницы Санкт-Петербурга заразились коронавирусом. Тесты были сделаны большинству персонала.

На 27 апреля в России зафиксировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции (6198 за последние сутки), 7346 выздоровели (579 за последние сутки). Умерли 794 человека (50 за последние сутки). В Москве число заболевших достигло 45 351 (2871 за последние сутки), 3524 выздоровели, 435 умерли.