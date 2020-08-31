Минздрав в ближайшие дни опубликует рекомендации по лечению COVID-19

https://static.news.ru/photo/ef06f43c-eb6a-11ea-b23b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав планирует в ближайшие дни опубликовать восьмую версию методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции, сообщил глава министерства Михаил Мурашко.

Они уже на вычитке, два-три дня, и будут опубликованы, — рассказал Мурашко во время рабочего визита в Иркутск.

По его словам, необходимо перед 1 сентября напомнить детям правила социального дистанцирования, гигиены рук, а также определённых норм поведения. Мурашко подчеркнул, что за медицинской помощью следует обращаться в случае заболевания, также важно изолироваться для профилактики заражения других пациентов.

К сожалению, мы видим, что сегодня население немножко пренебрегает этими правилами, — подчеркнул Мурашко, сообщает ТАСС.

Министр здравоохранения отметил, что россиянам нужно продолжать соблюдать рекомендованные противоэпидемические мероприятия. Мурашко отметил, что население Иркутска их не соблюдает.

Нельзя испытывать ни себя на прочность, ни систему здравоохранения, — подчеркнул министр здравоохранения.

NEWS.ru писал, что коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки выявили в России у 4993 человек в 83 регионах. У 1360 человек (27% случаев) заболевание протекало без клинических проявлений.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет в России 995 319 человек (+ 4993 за сутки), скончались за всё время 17 176 человек (+83 за сутки).