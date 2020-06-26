Минздрав утвердил сохранение старых правил медосвидетельствования водителей

https://static.news.ru/photo/b98b023e-b7a4-11ea-a659-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав РФ утвердил приказ, согласно которому действующие правила медицинского освидетельствования водителей и желающих получить права сохраняются до 1 января 2021 года.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства. По её данным, министерство в июле 2019 года озвучило предложение добавить в состав обязательного медосвидетельствования сдачу анализов на психоактивные вещества и пристрастие к алкоголю. Позже введение этих изменений было намечено на 1 июля 2020 года.

Министерством здравоохранения Российской Федерации подписан приказ от 23 июня 2020 г. № 624н, которым сохраняется ранее действовавший порядок медицинского освидетельствования водителей, — говорится в сообщении.

Сейчас документ находится на стадии госрегистрации.

Таким образом, с 1 января 2021 года водители и претенденты на получение прав будут сдавать анализы на хроническое потребление алкоголя только по направлению нарколога, в случае выявления признаков заболевания. Как отметили в Минздраве, для граждан это будет фактически означать, что при прохождении медосвидетельствования будет действовать прежний порядок, предусматривающий тестирование на хроническое пристрастие к алкоголю лишь тех, у кого врач-нарколог выявит клинические признаки этого заболевания.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ряд нововведений для автомобилистов вступят в силу в России с 1 июля. В страну нельзя будет ввозить строительную спецтехнику, самосвалы, микроавтобусы, грузовики с манипуляторами и пассажирские автобусы, если руль у них расположен справа. Эти транспортные средства относятся к категориям М2 и М3. Новые правила легализации изменений, которые были внесены в конструкцию автомобиля, также вступят в силу с 1 июля.