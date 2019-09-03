https://static.news.ru/photo/12694cbe-cece-11e9-958c-fa163e074e61_660.jpg Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова Фото: Сергей Булкин/News.ru

В 2017 году для получения медицинской помощи за границу выехали 100 тысяч россиян. Об этом министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила News.ru в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

При этом она отметила, что в 2018 году этот показатель сократился до 80 тысяч человек.

Мы стараемся мониторить ситуацию настолько, насколько это возможно. Поддерживаем отношения с ассоциациями по медицинскому туризму, — сказала глава Минздрава.

Скворцова пояснила, что в основном россияне обращаются к зарубежным медикам для проведения углублённого обследования и выявления на ранней стадии заболеваний.

Вместе с тем за последний год поток сократился в шесть раз в связи с повышением качества аналогичных услуг, которые оказываются в России.

В прошлом году мы впервые запустили международные онкоскрининги. В этом году уже на семь основных локализаций рака. Скрининги проводятся точно по той же методологии, по которой проводятся в Европе, Австралии и Америке. Мы в развитии. Очевидно, что сейчас другой финансовый ресурс у нас внутри страны на подобные профилактические осмотры и диспансеризацию, — заключила Скворцова.

Ранее News.ru писал о том, что продолжительности жизни в России у женщин выросла до 78 лет 6 месяцев, у мужчин — до 68 лет 6 месяцев. Об этом рассказала на Восточном экономическом форуме глава Минздрава Вероника Скворцова.