Минздрав России сообщил о решении проблемы лекарств для щитовидной железы Минздрав сообщил о решении проблемы лекарств для щитовидной железы и против эпилепсии

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дефицит лекарств от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы в России устранён, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. Как пишет ТАСС, с начала года было выпущено более 1,6 млн упаковок препаратов от эпилепсии и более 7,6 млн упаковок лекарства для лечения заболеваний щитовидной железы «Левотироксин натрия».

В России решена проблема с дефицитом лекарств от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы, — говорится в сообщении.

В марте в ряде регионов России сообщалось об исчезновении с аптечных полок L-тироксина. Тогда Росздравнадзор заявил, что проблем с запасами препарата нет, однако позднее признал повышенный спрос на препарат. В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что отсутствие некоторых видов иностранных лекарств на отечественном рынке связано с изменением логистических цепочек. По её словам, власти рассчитывают на то, что дефицита лекарств в стране не будет.