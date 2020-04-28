Минздрав РФ попросил больницы снизить потребность в средствах защиты

https://static.news.ru/photo/d5293d3a-894b-11ea-82f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав РФ рекомендовал медицинским организациям снизить потребность в средствах индивидуальной защиты, чтобы избежать их необоснованного расхода.

В министерстве также выступили за ограничение числа медработников, которые находятся в контакте с пациентами. Нужно использовать один и тот же респиратор при работе с несколькими пациентами. Медики должны дистанционно проводить консультации пациентов и граждан с подозрением на коронавирус, говорится в рекомендациях.

NEWS.ru писал, что Минздрав обновил список возможных лекарств для лечения коронавируса, а также выдал разрешение российскому фармпроизводителю на проведение клинического испытания препарата «Фавипиравир».

Ранее специалисты Минздрава заявили, что COVID-19 может поражать головной мозг и центральную нервную систему (ЦНС). Изменение обоняния на ранней стадии болезни может говорить о поражении ЦНС.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.