https://static.news.ru/photo/aea4d8f0-433b-11ea-9785-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pu Xiaoxu/Xinhua/Global Look Press

Дети и молодёжь менее восприимчивы к коронавирусу нового типа, говорится во временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике лечению заболевания Минздрава и Роспотребнадзора.

По данным министерства, в настоящее время статистическая информация о заболеваемости детей 2019-nCoV отсутствует.

Описаны единичные случаи заболевания, этиологически связанные с коронавирусом, — говорится в документе.

Согласно сведениям специалистов, известные случаи этой инфекции у детей не позволяют дать объективную оценку особенностей заболевания и характерные формы его проявления на всех стадиях.

В рекомендациях отмечается, что особенности клинической картины 2019-nCoV у детей характеризуется поражением верхних (ринофарингит) и нижних дыхательных путей (бронхит, бронхиолит, пневмония).

Как писал NEWS.ru, руководитель центра клинической вирусологии медицинского факультета Университета Чулалонгкорн в Бангкоке Йонг Пововраван считает, что китайские учёные смогут создать вакцину против коронавируса нового типа в течение года.