Минздрав рассказал, когда пациентов с COVID-19 можно досрочно выписывать

https://static.news.ru/photo/ef905314-8952-11ea-af92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Инфицированный коронавирусом пациент может быть выписан из больницы до лабораторного подтверждения его выздоровления. Об этом заявили в Минздраве.

Решение о выписке до получения отрицательных результатов лабораторных исследований на наличие РНК SARS-CoV-2 может быть принято при регрессе клинических проявлений болезни. К ним относятся отсутствие признаков нарастания дыхательной недостаточности, исчезновение лихорадки, а также ряд других критериев.

В новом выпуске методических рекомендаций Минздрава говорится, что пациент должен соблюдать режим самоизоляции после выписки, пока он ожидает результатов исследований. Если у человека нет возможности самоизолироваться, тогда пациента будут выписывать в медицинский обсерватор или в другие медорганизации для изоляции.

При выписке пациента без двух отрицательных анализов его будут транспортировать санитарным транспортом с медработником. Он вместе с водителем будут использовать средства индивидуальной защиты.

NEWS.ru писал, что Минздрав обязал врачей делить смерти на «от коронавируса» и «с коронавирусом».

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.